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Kayseri, Spor

Badmintonu mahkumlara sevdiriyor

Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli infaz koruma memuru Mustafa Başhoroz, Adalet Bakanlığı ve Badminton Federasyonu arasında 2006 yılında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen "Ceza ve Tevkifevleri'nde Badminton Eğitimi Projesi" kapsamında 10 yıldır mahkumları badminton...

24.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:35
Badmintonu mahkumlara sevdiriyor

Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli infaz koruma memuru Mustafa Başhoroz, Adalet Bakanlığı ve Badminton Federasyonu arasında 2006 yılında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen "Ceza ve Tevkifevleri'nde Badminton Eğitimi Projesi" kapsamında 10 yıldır mahkumları badminton ile tanıştırıyor.

Proje kapsamında 10 yıl önce badmintonla tanışan ve antrenörlük sertifikası alan Başhoroz (45), bugüne kadar çeşitli cezaevlerinde verdiği kurslarla bu sporun gönüllü elçiliğini yapıyor.

Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumunda şu anda 8 hükümlüye eğitim veren Başhoroz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar çeşitli cezaevlerinde yüzlerce mahkumu badminton ile tanıştırdığını ve bazı başarılara imza attıklarını söyledi.

Sporun kişisel gelişim, sosyal ve kültürel faaliyetler açısından çok faydalı olduğunu belirten Başhoroz, "Dünyanın en hızlı giden topunu gençlerimizle buluşturuyoruz. Bu sporu hem fiziki hem sportif olarak önemsiyoruz." dedi.

"Hiç tanımadıkları, görmedikleri bu sporla tanıştırıyoruz"

Badmintonun her yaştan insanın yapabileceği bir spor olduğuna dikkati çeken Başhoroz, şunları kaydetti:

"Haftanın üç günü öğleden sonra bu sporu veriyoruz. O insanları bulundukları odalardan, ortamlardan dışarıya çıkarıp farklı arkadaşlarla bir araya getiriyoruz. Hiç tanımadıkları, görmedikleri bu sporla tanıştırıyoruz. Ellerine bir tenis raketi verilmesiyle hayatlarını daha kaliteli geçirdiklerini, birebir yaptığımız görüşmelerde ifade ediyorlar. Bu sayede, gerek görev yapan arkadaşlarımıza gerek yanında bulundukları arkadaşlara gerekse aileleri ile yaptıkları telefon görüşmelerinde daha pozitif olduklarını fark ettik."

Günlük rutin görevleri dışında hükümlülerle spor salonunda bir araya geldiği için mutlu olduğunu belirten Başhoroz, "Orada daha yakın arkadaşlık, daha değişik bir iletişim kurma şansına sahip oluyoruz. Bu insanlara bir şeyler verme noktasında bize de artı sağladı. Bu da bizlerin meslek hayatında sadece infaz koruma memuru olarak değil de yeri geldiğinde birer eğitmen olarak topluma daha yararlı işler yaptığımız düşüncesini oluşturdu." şeklinde konuştu.

"Bundan sonraki hedefimiz Türkiye birinciliği"

Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Nihat Akpınar ise kurumlarında bulunan hükümlülerin özellikle kişisel ve vücut gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla sportif etkinlikleri yaptıklarını dile getirdi.

Bunların içinde en önemlilerden birinin badminton eğitimi olduğuna işaret eden Akpınar, şunları söyledi:

"Kurumumuzda bu konuda eğitim almış bir personelimizin katkısıyla hükümlülerimize badminton alanında antrenmanlar yaptırarak genel müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu turnuvalara da katılmak istiyoruz. Bu tür faaliyetlerin hükümlülerin vücut gelişimine, beden gelişimine katkı sağlayacağı, daha sağlıklı ve analitik düşünmesine yardımcı olabileceğine inanıyorum. Daha önce katıldığımız turnuvadan en centilmen takım olarak geldik. Bundan sonraki hedefimiz Türkiye birinciliği. Bu konudaki çalışmalarımız devam etmektedir."

Kaynak: AA

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