Badmintonla tüm engelleri yıktı

06.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:23

DOĞUŞTAN bedensel engelli olan ve küçük yaşta babasını kaybedince yetiştirme yurtlarında büyüyen Muammer Çankaya (58), bugüne kadar badminton sporunda elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi. 8 Türkiye şampiyonluğu, 3 Avrupa üçüncülüğü, 3 Balkan üçüncülüğü elde eden Çankaya, şimdi ise gençlere bu sporu sevdirmeye çalışıyor.

Kaynak: DHA