Badmintonla tüm engelleri yıktı

06.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:01

DOĞUŞTAN bedensel engelli olan ve küçük yaşta babasını kaybedince yetiştirme yurtlarında büyüyen Muammer Çankaya (58), bugüne kadar badminton sporunda elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi. 8 Türkiye şampiyonluğu, 3 Avrupa üçüncülüğü, 3 Balkan üçüncülüğü elde eden Çankaya, şimdi ise gençlere bu sporu sevdirmeye çalışıyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Yukarı Gökdere Köyü'nde doğan Muammer Çankaya, kalça çıkığıyla dünyaya geldi. Hayatını bir engelli olarak sürdürecek olan Muammer Çankaya, çocuk yaştayken babasını kaybedince, önce Isparta Çocuk Yuvası, ardından İslamköy Yetiştirme Yurdu'nda kendisi gibi kimsesiz çocuklarla büyüdü. 18 yaşına kadar devletin himayesinde kalan Muammer Çankaya, bir yandan çalışmaya, diğer yandan üniversite eğitimine başladı. Akdeniz Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknikerliği Bölümü'nü bitiren Çankaya, dönemin Köy Hizmetleri Müdürlüğü'nde iş hayatına atıldı, sonrasında da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Burdur İl Müdürlüğü'nde görev yaptı.

Kaynak: DHA