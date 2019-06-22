Badmintonda kota mücadelesi Avrupa Oyunları'nda devam edecek

Belarus'ta başlayan Avrupa Oyunları'nda 4 Türk milli badmintoncu madalya mücadelesi verecek.

Belarus'un başkenti Minsk'te başlayan 2'nci Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi badminton branşında tek erkeklerde Emre Lale, tek kadınlarda Neslihan Yiğit ve çift kadınlarda Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci temsil ediyor. Oyunlarda, tek erkekler kategorisinde 31 ülkeden 32 sporcu, tek kadınlarda 31 ülkeden 32 sporcu, çift kadınlarda ise 16 ülkeden 16 çift sporcu yarışacak.

Emre Lale A grubunda Danimarka, Almanya ve Macaristanlı rakipleriyle; Neslihan Yiğit G grubunda Bulgaristan, Ukrayna ve Estonyalı rakipleriyle; Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci ise D grubunda Almanya, Çekya ve Hollandalı rakipleri ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.

Badminton branşı için oyunlarda alınacak dereceler, 2020 Tokyo Olimpiyatları sıralama puanı olarak katkı sağlayacak.



Kaynak: DHA