Badmintonda Gümüş Madalya

2020 Tokyo Olimpiyat Eleme Puan Turnuvaları'ndan White Nights 2017 International Challenge Badminton Turnuvası, Rusya'da sona erdi.



St. Petersburg kentinde düzenlenen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Özbekistan, Estonya, Belarus, Ukrayna, Moldova, Hindistan, Kazakistan, Almanya, Tayland, Finlandiya, Fransa, Polonya, Çekya, İngiltere, Avusturya, İspanya, Danimarka ve Hollanda olmak üzere 21 ülkeden 250 sporcu katıldı.



Milli takım, turnuvada Özge Bayrak, Neslihan Yiğit, Cemre Fere, Ebru Yazgan, Kader İnal, Büşra Ünlü, Bengisu Erçetin, Nazlıcan İnci ve Aliye Demirbağ'dan oluşan kadrosuyla yer aldı.



Tek kadınlarda Neslihan Yiğit, ilk maçında Rus rakibi Anastasia Redkina'yı 2-1 yenerek tur atladı. Milli sporcu, bir üst turda Finlandiyalı rakibi Nanna Vainio'yu 2-0'lık skorla geçti. Ardından Rus rakibi Olga Arkhangelskaya'yı da 2-0 yenen milli badmintoncu, yarı finale yükseldi.



Neslihan, turnuvanın 4. gününde ise İspanyol rakibi Beatriz Corrales ve Hint sporcu Vaishnavi Reddy Jakka'yı 2-0'lık skorlarla geçerek adını finale yazdırdı.



Milli sporcu, finalde ise Rus sporcu Evgeniya Kosetskaya'ya 2-1 yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalyayı boynuna taktı.



Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, sporcularının 2020 Olimpiyatları'na kota almaya dönük puan müsabakalarına gitmeye devam ettiklerini belirterek, "Bizlere kota müsabakalarına gitmemiz için kaynakları seferber eden başta Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Daha fazla başarı ve ülkemizin güzel insanlarına daha fazla hizmet için desteklerinin artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.