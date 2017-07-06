Badmintonda Genç Milli Takım Seçmesi Başladı

Uluslararası Bulgaristan Gençler Badminton Turnuvası ve Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali Milli Takım seçmesi, Ankara'da başladı.



Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pursaklar İlçe Spor Salonu'nda 8 Temmuz tarihine kadar devam edecek seçmeye, 8 ilden 57 sporcu katılacak. Seçmeler, tek erkekler, tek kadınlar, çift erkekler, çift kadınlar ve karışık çiftler olmak üzere 5 kategoride yapılacak.



Seçmeler sonrasında 11-13 Ağustos tarihlerinde Bulgaristan'da organize edilecek Uluslararası Bulgaristan Gençler Badminton Turnuvası ve Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne katılacak milli takım kadrosu belirlenecek.



Seçmelerde tek erkekler ve tek kadınlarda ilk dört, çift erkekler, çift kadınlarda ve karışık çiftlerde ilk iki çift, Uluslararası Bulgaristan Gençler Puan Turnuvası'na gitmeye hak kazanacak.