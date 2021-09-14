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Badmintonda Avrupa üçüncüsü oldular

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Badmintonda Avrupa üçüncüsü oldular

U17 Avrupa Badminton Şampiyonası'nda üçüncü olan Samsunlu sporcular havalimanında çiçeklerle karşılandı.

U17 Avrupa Badminton Şampiyonası'nda üçüncü olan Samsunlu sporcular havalimanında çiçeklerle karşılandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin badminton milli sporcuları Anıl Atan ve Miraç Kantar, önemli bir başarıya imza attı. Anıl ve Miraç, 3-12 Eylül tarihleri arasında Slovenya'nın Podcetrtek şehrinde yapılan U17 Avrupa Badminton Şampiyonası'nda ikili çift erkeklerde Avrupa üçüncülüğü elde etti.

Badminton sporunun altın çocukları

34 ülkeden 347 sporcunun yarıştığı U17 Avrupa Badminton Şampiyonası'nda Türkiye ve Samsun'u en iyi şekilde temsil eden Anıl ve Miraç, dün akşam Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Aileleri ve arkadaşları tarafından çiçeklerle karşılanan başarılı sporcular, büyük mutluluk yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Şube Müdürü Savaş Keskin, karşılamada hazır bulundu. Keskin, Anıl Atan ve Miraç Kantar ile gurur duyduklarını ifade etti.

Antrenörler Yaşar Kaya ve Ömer Aydoğmuş da kendilerine her türlü katkı ve desteği sağlayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür etti. - SAMSUN

Badmintonda Avrupa üçüncüsü oldular

Badmintonda Avrupa üçüncüsü oldular

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