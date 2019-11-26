Badmintonda Avrupa Takım Şampiyonası kadrosu belli oldu
Fransa'da düzenlenecek Badminton Avrupa Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular belirlendi.
Fransa'da düzenlenecek Badminton Avrupa Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular belirlendi.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11-16 Şubat 2020'de Lievin kentinde gerçekleştirilecek şampiyonada Badminton Milli Takımı'nın kadrosunda şu sporcular yer alacak:
Çift erkekler: Emre Sönmez-Mehmet Çapar, Serdar Koca-Serhat Salım
Çift kadınlar: Nazlıcan İnci-Bengisu Erçetin, İlaydanur Özelgül-Zehra Erdem
Tek kadınlar: Neslihan Yiğit, Aliye Demirbağ, Özge Bayrak, Büşra Ünlü
Tek erkekler: Emre Lale, Haktan Doğan, Murathan Eken