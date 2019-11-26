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Badmintonda Avrupa Takım Şampiyonası kadrosu belli oldu

Fransa'da düzenlenecek Badminton Avrupa Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular belirlendi.

26.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:32
Badmintonda Avrupa Takım Şampiyonası kadrosu belli oldu

'da düzenlenecek Badminton Takım Şampiyonası'nda 'yi temsil edecek milli sporcular belirlendi.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11-16 Şubat 2020'de Lievin kentinde gerçekleştirilecek şampiyonada Badminton Milli Takımı'nın kadrosunda şu sporcular yer alacak:

Çift erkekler: Emre Sönmez-Mehmet Çapar, Serdar Koca-Serhat Salım

Çift kadınlar: Nazlıcan İnci-Bengisu Erçetin, İlaydanur Özelgül-Zehra Erdem

Tek kadınlar: Neslihan Yiğit, Aliye Demirbağ, Özge Bayrak, Büşra Ünlü

Tek erkekler: Emre Lale, Haktan Doğan, Murathan Eken

Kaynak: AA
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