Badmintonda 2022'nin ilk olimpiyat kota turnuvası Ukrayna'da başladı

Badmintonda 2022 yılının ilk olimpiyat kota turnuvası Victor Ukrayna Açık, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de başladı.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren organizasyona 31 ülkeden 243 sporcu katılıyor.

Turnuvada Türkiye'yi tek erkekler kategorisinde Emre Lale ve Nurullah Saraç, tek kadınlarda ise Özge Bayrak ve Aliye Demirbağ temsil ediyor.

Organizasyon, 30 Ocak Pazar günü yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.