Badmintonda 2021 yılının ilk turnuvası Tayland'da başlıyor
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Badmintonda 2021 yılının ilk turnuvası Tayland'da başlıyor

11.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:55
Badmintonda 2021 yılının ilk turnuvası Tayland'da başlıyor

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yarın başlayacak 2021 yılının ilk badminton müsabakalarında Türkiye'yi tek bayanlar kategorisinde, olimpiyat sporcusu Neslihan Yiğit temsil edecek.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yarın başlayacak 2021 yılının ilk badminton müsabakalarında Türkiye'yi tek bayanlar kategorisinde, olimpiyat sporcusu Neslihan Yiğit temsil edecek.

Dünya sıralamasına puan veren Yonex Thailand Open Badminton Turnuvası 12-17 Ocak 2021 tarihleri arasında, Yonex Thailand Open Badminton Turnuvası ise 19-24 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak.

İki turnuvaya da dünya sıralamasında ilk 32 katılırken, pandemiden dolayı yine başvurusunu iptal eden sporculardan dolayı daha sonra ki sıralamalarda olan sporculara da şans doğmuş oldu.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebi ile 2021 yılına ertelenen organizasyonlara 34 ülke ve 392 sporcu katılacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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