Badmintonda 2. Kademe Antrenör Kursu, uygulamalı dersler ile başladı
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Badmintonda 2. Kademe Antrenör Kursu, uygulamalı dersler ile başladı

25.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:12
Badmintonda 2. Kademe Antrenör Kursu, uygulamalı dersler ile başladı

Türkiye Badminton Federasyonunun organize ettiği 2. Kademe Badminton Antrenör Kursu'nun uygulama dersleri başladı.

Türkiye Badminton Federasyonunun organize ettiği 2. Kademe Badminton Antrenör Kursu'nun uygulama dersleri başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre kurs, Keçiören Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 24 kursiyerin katılımı ile düzenleniyor.

Kursun başarılı bir şekilde başladığını belirten federasyon başkanı Murat Özmekik, "Bakanlığımızın antrenör kurs ve eğitim talimatını yayınlaması ile eğitim kurulu başkanımız Zafer Şahin'in denetiminde ilk kursumuzu gerçekleştiriyoruz. Kursiyerlerimize uygulamalı eğitim sürecinde başarılar diliyorum. Bu kursumuzdan sonra aralıksız 2. ve 3. kademe kurslarımız salgın kurallarından taviz vermeden devam edecek. Önce sağlık diyoruz, salgın kurallarına uyarak bizlere yardımcı olan kursiyerlerimize de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kurs, 1 Mart Pazartesi günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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