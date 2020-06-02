Badmintoncularımızın yaşam koşulları yeniden şekillendi Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun badminton takımı sporcuları, Covid-19 salgını dolayısıyla antrenmanlarını evde sürdürüyor.

Antrenman programları ile başarılı sporcularımızın performans devamlılığının sağlanması amaçlanırken, diğer yandan okuma saatleri ve sosyal etkinlik aktivite planlamaları yapılarak, küçük sporcularımızın mental gelişimleri de destekleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun badminton altyapı sporcuları, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla yaklaşık 75 gündür antrenmanlarına evlerinde devam ediyor. Badminton Antrenörümüz Hatice Tokmakçı tarafından hazırlanan antrenman programları, gün içinde iki kez gerçekleşiyor. Online platform üzerinden gerçekleştirilen antrenmanlarda, sporcularımızın performans devamlılığının sağlanması amaçlanıyor.

Yeni Başarılara Ulaşmak İstiyoruz

Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun Badminton Antrenörü Hatice Tokmakçı, koronavirüs sürecinde sporculara yönelik olarak antrenman programlarının yanı sıra aktivite programları da hazırladıklarını dile getirdi. Tokmakçı, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yaklaşık 2 buçuk aylık süreyi geride bıraktık. Sportif faaliyetlerin durdurulması nedeniyle, sporcularımız antrenmanlarına evlerinde devam ettiler. Online bir uygulama üzerinden antrenman programlarımızı gerçekleştiriyoruz. Sporcularımızın yaşları küçük olduğu için süreci daha kontrollü geçirmeyi amaçladık. Sporcularımızın aileleri ile görüşerek, uzaktan eğitim saatlerinin dışında okuma saatleri ve aktivite planlamaları yaptık. Çocuklarımızın, değişen yaşam koşullarından etkilenmemesi ve hayatlarını yeni normal yaşam kurallara göre şekillendirmeleri için çalışıyoruz. Sportif performans devamlılığının sağlanması ile birlikte mental süreçleri de başarılı bir şekilde sürdürmeyi hedefliyoruz. İnşallah, bu sürecin atlatılması ile yeni başarılara ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler