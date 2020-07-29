Badmintoncular, Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde antrenmanlarını sürdürüyor Türkiye'yi ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, badmintonda da antrenman ve faaliyetler durdurulmuştu.

Türkiye'yi ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, badmintonda da antrenman ve faaliyetler durdurulmuştu. Normalleşme süreciyle yeniden antrenmanlarına dönen badmintoncular, Covid-19'a rağmen antrenörlerinin gözetiminde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Yeni normal hayat düzeniyle birlikte, milli badmintoncular sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri ile Türkiye Badminton Federasyonu (TBF) Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde antrenmanlarını sürdürüyor. TBF Teknik Kurulu'nca belirlenen antrenör ve sporcular dışında salona hiç kimse alınmıyor.Federasyon Başkanı Murat ÖZMEKİK, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Sağlık Bilim Kurulu kararları neticesinde 1 Haziran 2020 tarihi itibari ile Olimpiyat Hazırlık Merkezimizde antrenmanlara yeniden başladık. Öncelikle milli takım sporcularımız ile birlikte sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde hazırlık kampımıza devam etmekteyiz. Antrenman girişlerinde ateş ölçer ile kontroller sağlanmakta. Şu ana kadar milli takım kampımızda herhangi bir Covid-19 vakasına rastlanmadık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA