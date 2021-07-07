Badmintoncular, 15 Temmuz Kupası'nda yarıştı
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Badmintoncular, 15 Temmuz Kupası'nda yarıştı

Badmintoncular, 15 Temmuz Kupası'nda yarıştı
Bültenler - Haberler | Güncel

Şehitkamil Belediye Başkanlığı'nca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Badminton Kupası, kortlarda usta raketlerin mücadelesine sahne oldu.

Pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra düzenlenen ilk turnuvada sporcuların, özlem ve heyecanları yüzlerine yansıdı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde kurumlar arası iş birliğiyle düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Badminton Kupası, 8 farklı kategoride 153 lisanslı sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle uzun süre kortlardan uzak kalan sporcular, sahada yeniden buluşmanın ve çekişmeli geçen maçlarda yarışmanın heyecanını yaşadılar.

Minik, küçük, yıldız ve genç yaş gruplarında tekler ve çiftler kategorisinde uzun soluklu rallilere sahne olan müsabakaların sonucunda dereceye giren sporcular, Şehitkamil Belediyesi tarafından branşa özgü sportif malzemelerle ödüllendirilecek. Teknik kadrolar tarafından yeni sezon için seçme değerlendirmelerinin de yapılacağı müsabakalar, usta raketler için yeni bir dönemin de başlangıcı olacak.

BRANŞIMIZ ADINA GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Badminton Kupası açılış seremonisi esnasında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton Branşı Antrenörü ve Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Barış Kılıçkaya, pandemi nedeniyle sporcularının uzun süre kortlardan uzak kaldığını belirterek yeni dönemde badminton branşı adına kendilerini güzel günlerin beklediğini söyledi.Antrenör Kılıçkaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şehitkamil Belediyemiz,Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve kurumlar arası iş birliğiyle organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Badminton Kupası, 8 farklı kategoride 153 lisanslı sporcumuzun mücadelesine sahne olacak. Pandemi nedeniyle uzun süre kortlardan uzak kalan sporcularımız, bugün oldukça mutlu ve heyecanlılar. Bundan sonraki süreçte branşımız adına güzel günlerin bizleri beklediğine gönülden inanıyorum. Organizasyonun düzenlenmesine büyük destekler veren Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve değerli çalışma arkadaşlarına camiamız adına teşekkür ediyorum. Bu platformlardan daha önce milli sporcular yetişti. Hedefimiz bundan sonraki süreçte de bu kortlardan şampiyonlar çıkartmak. Katılımcı tüm sporcularımız başarılar diliyorum."

Kaynak: Bültenler

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