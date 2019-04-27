Badminton Türkiye Finalleri Gaziantep'te Başladı

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Badminton Türkiye Şampiyonası'nda final heyecanı Gaziantep'te yaşanıyor.

Gaziantep Üniversitesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Spor Kompleksi'nde düzenlenen finaller bugün öğle saatlerinde başladı. 26 ilden 40 takımın katıldığı turnuvada sporcular müsabakalardan derece ile ayrılmak için ter döktü.

Turnuva ile ilgili bilgi veren Milli Eğitim Koordinatörü Hayrettin Gemici, "Gençlik ve Spor Müdürümüz Ahmet Kölemen'in ev sahipliğindeki Badminton Türkiye Final maçları, KYK'ya bağlı spor kompleksinde düzenleniyor. Genel müdürlüğümüzün talimatı ile 25 ili kendi ilimizde misafir ediyoruz. Bu illerden 21 kız ve 19 erkek takımı katılıyor. Maçlarımız bugün başladı ve büyük ihtimalle de 1 Mayıs günü de final maçıyla tamamlanacak" dedi.

Final müsabakalarının ardından dereceye giren takımlara ödülleri törenle verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Müsabakalardan görüntüler

Tribünlerde arkadaşlarını destekleyen öğrenciler

Hayrettin Gemici ile röp.

Genel ve detay görüntüler

- Gaziantep

Kaynak: DHA