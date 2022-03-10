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Badminton Türkiye birinciliği Düzce'de başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Badminton Türkiye birinciliği Düzce'de başladı

2021-2022 Okul Sporları Badminton Gençler Türkiye Birinciliği Müsabakaları 10-13 Mart 2022 tarihleri arasında Düzce Bahçeşehir Spor Salonu'nda başladı.

DÜZCE (İHA) - 2021-2022 Okul Sporları Badminton Gençler Türkiye Birinciliği Müsabakaları 10-13 Mart 2022 tarihleri arasında Düzce Bahçeşehir Spor Salonu'nda başladı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı Okul Sporları Badminton Gençler Türkiye Birinciliği müsabakalarına Kızlar ve erkeklerde 21 ilden toplam 38 takım 190 sporcu katılıyor.

Okul Sporları Badminton Gençler Türkiye Birinciliği Müsabakaları Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan açılış seremonisinin ardından müsabakalar başladı. - DÜZCE

Badminton Türkiye birinciliği Düzce'de başladı

Badminton Türkiye birinciliği Düzce'de başladı

Badminton Türkiye birinciliği Düzce'de başladı

Badminton Türkiye birinciliği Düzce'de başladı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bahçeşehir, Badminton, Türkiye, Düzce, Spor, Haberler

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