Badminton'ta Manisa Karması Eskişehir yolcusu
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Badminton'ta Manisa Karması Eskişehir yolcusu

Badminton Anadolu Yıldızlar Ligi çeyrek final müsabakalarına katılma hakkı kazanan Manisa karması, 14-16 Şubat tarihleri arasında Eskişehir'de oynanacak çeyrek final müsabakaları için karayolu ile hareket etti.

13.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:49
Badminton'ta Manisa Karması Eskişehir yolcusu

3 - 5 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Badminton Anadolu Yıldızlar Ligi grup müsabakalarında kız ve erkek takımları, aldıkları başarılı sonuçlarla, çeyrek final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Manisa kız ve erkek takımları, 14-16 Şubat tarihleri arasında 'de düzenlenecek çeyrek final müsabakaları için karayolu ile hareket etti. Kafilede Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun Badminton Antrenörü Hatice Tokmakçı, ve sporcularımız Miraç Koçağa, Burak Sağlam, Muhammed Uslu ve Zehra Issımen de yer aldı.

Manisa takımının başında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun Badminton Antrenörü Hatice Tokmakçı, "Bir antrenör ve 4 sporcumuz ile turnuvaya katılıyoruz. Kula ilçesinden de sporcular, Manisa karma takımlarında yer aldı. Hedefimiz, turnuvada başarılı olup Manisa'yı yarı finale taşımak. Şehrimizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler
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