Badminton şenliği açılış vuruşu Başkan Uysal'dan
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Badminton şenliği açılış vuruşu Başkan Uysal'dan

Badminton şenliği açılış vuruşu Başkan Uysal'dan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Badminton Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Muratpaşa Belediyesi Veteranlar Badminton Şenliği'nin açılış vuruşunu yaptı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Badminton Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Muratpaşa Belediyesi Veteranlar Badminton Şenliği'nin açılış vuruşunu yaptı. 76 sporcunun katıldığı şenlik, pazar günü oynanacak final karşılamalarıyla tamamlanacak.

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin Türkiye Badminton Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirdiği Muratpaşa Belediyesi Veteranlar Badminton Şenliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda başladı. Yurtdışından sporcuların da yer aldığı şenlikte 76 kıdemli badminton oyuncusu, farklı kategorilerde 4 gün boyunca mücadele edecek. 10 hakemin görev aldığı şenlikte final karşılaşmaları ise pazar günü yapılacak.

Şenliğin açılışını ise Belediye Başkanı Ümit Uysal yaptı. Kullandığı servis atışıyla karşılaşmaları başlatan Başkan Uysal, mücadeleler öncesi yaptığı konuşmada, badmintonun bugün olimpik bir spor haline geldiğini belirterek, "7'den 77'ye herkesin yapabildiği sporlardan birisi olarak biliniyor. Biz de bu eğlenceli spor dalında mümkün olduğunca salonlarımızı kullandırıyoruz" dedi. Bununla birlikte spor okullarında farklı yaş gruplarına yönelik badminton kursları açtıklarını ve buralarda sporcu yetiştirmeye çalıştıklarını anlatan Başkan Uysal, sporculara başarılar diledi. - ANTALYA

Badminton şenliği açılış vuruşu Başkan Uysal'dan
Badminton şenliği açılış vuruşu Başkan Uysal'dan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aile fotoğrafı üstünden gelen soruya Lukaku'dan dikkat çeken cevap: Türkiye'ye geleceğim
Aile fotoğrafı üstünden gelen soruya Lukaku'dan dikkat çeken cevap: Türkiye'ye geleceğim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Acun Ilıcalı Tuğba Coşkun
Spor Fatih Terim Burak Elmas Şenol Güneş Yiğit Şardan Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Badminton şenliği açılış vuruşu Başkan Uysal'dan - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 13:36:33. #1.15#

title