Badminton Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Badminton rekoru kaç? Avrupa Badminton rekoru kaç?

Olimpiyat spor dallarının en önemli branşlarından Badminton, rekorları ile merak konusu oldu. Peki, Badminton Olimpiyat rekoru kaç, Dünya Badminton rekoru kaç, Avrupa Badminton rekoru kaç? İşte, Badminton sporunun merak edilen rekorları ve detayları…

En temel spor aktivitelerinden olan Badminton, olimpiyatlarda da ilgi ile takip ediliyor. Konu hakkında detaydalar merak edilirken Badminton Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Badminton rekoru kaç? Avrupa Badminton rekoru kaç?

BADMİNTON REKORLARI

Badminton, ilk kez 1972 Münih oyunlarında olimpiyat sahnesine gösteri sporu olarak çıkmıştır. Yine, 1988'de Seul'de bir kez daha denenen badminton, 1992'de Barselona'da esas spor olarak ilk kez oynanmıştır. Asya ülkelerinin yanı sıra Danimarka ve İngiltere'de bu oyunda en iyi olan ülkeler arasında yer almaktadır. Badminton esasında atası sayılan sporlardan çok farklılaşmamıştır. Denebilir ki, 1800'lerde nasıl oynanıyorsa, bugün de aşağı yukarı aynı şekilde oynanmaktadır.

31 Mayıs 1991'de TürkiyeBadminton Federasyonu kurulmuştur.104. üye olarak 3 Kasım 1991'de Uluslararası Badminton Federasyonu'na tam üye olmuştur. Türkiye'de ilk kez düzenlenen Badminton Ligi Tespit Müsabakaları 11 Bölgeden 24 takımın katılımı ile 4-7 Nisan 1994 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Üniversiteler 1. ve 2. Liginden başka, 10'u 1.Lig, 20'si Bölgesel lig olmak üzere toplam 30 kulübün mücadele ettiği deplasmanlı Badminton Ligi'ne 2000 yılında minikler ligi de dahil olmuştur.

KURALLAR

• Bu oyunda temel prensip topu karşı tarafa atarak puan almaktır,

• Yalnızca servis kullanan sporcu veya sporcular puan alabilir.

• Bu oyunda her seti 21 puandır,

• Bir set üzerinden 21 puan aracılığı ile 2 puan üzerinde olan taraf kazanmış olur.

• Badminton da aradaki puan farkı 2 oluncaya kadar oyun devam edebilmektedir fakat skor 29-29 olduğunda 30. sayıyı alan taraf oyunu kazanacaktır.

• Oyuna başlama durumu hakemin yazı-tura atmasıyla gerçekleşmektedir.

• Yazı ve turayı kazanan taraf sahayı ya da toplu seçme hakkına sahip olmaktadır.

• Başlangıç vuruşu esnasında servis sırasında her iki ayak da yerde olması gerekiyor.

• Eğer top fileyi aşmaz ise, sahanın dışına çıkarsa ya da boy hizasını geçerse puan kaybı yaşanmaktadır.