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Badminton müsabakaları sona erdi

2019-2020 Sezonu Okul Sporları Kız-Erkek Badminton Müsabakaları sona erdi.

08.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:05
Badminton müsabakaları sona erdi

2019-2020 Sezonu Okul Sporları Kız-Erkek Badminton Müsabakaları sona erdi.


Atatürk Salonunda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular kupaya ulaşmak adına birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Bilecik Vekili Neslihan Leblebicioğlu ve Spor Şube Müdürü Ramazan Güneş tarafından takdim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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