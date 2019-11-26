Badminton Milli Takım kadrosu belli oldu

26.11.2019 15:27 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:27

Badminton Milli Takımı'nın, Avrupa Takım Şampiyonası kadrosu belli oldu.

Kaynak: DHA

Fransa'nın Lievin kentindeki Arena Stade Couvert'de, 11-16 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Badminton Avrupa Takım Şampiyonası'na gidecek milli takım kadrosu açıklandı.Türkiye Badminton Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli takım kadrosu şu isimlerden oluştu: Tek Erkekler kategorisi: Emre Lale, Haktan Doğan, Murathan EkenTek Kadınlar kategorisi: Neslihan Yiğit, Aliye Demirbağ, Özge Bayrak, Büşra ÜnlüÇift Erkekler kategorisi: Emre Sönmez - Mehmet Çapar, Serdar Koca - Serhat SalımÇift Kadınlar kategorisi: Nazlıcan İnci - Bengisu Erçetin, İlaydanur Özelgül - Zehra Erdem- Ankara