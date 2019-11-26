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Badminton Milli Takım kadrosu belli oldu

Badminton Milli Takımı'nın, Avrupa Takım Şampiyonası kadrosu belli oldu.

26.11.2019 15:27 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:27
Badminton Milli Takım kadrosu belli oldu

Badminton Milli Takımı'nın, Takım Şampiyonası kadrosu belli oldu.

Fransa'nın Lievin kentindeki Arena Stade Couvert'de, 11-16 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Badminton Avrupa Takım Şampiyonası'na gidecek milli takım kadrosu açıklandı.Türkiye Badminton Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli takım kadrosu şu isimlerden oluştu: Tek Erkekler kategorisi:  Emre Lale, Haktan Doğan, Murathan EkenTek Kadınlar kategorisi:  Neslihan Yiğit, Aliye Demirbağ, Özge Bayrak, Büşra ÜnlüÇift Erkekler kategorisi:  Emre Sönmez - Mehmet Çapar, Serdar Koca - Serhat SalımÇift Kadınlar kategorisi:  Nazlıcan İnci - Bengisu Erçetin, İlaydanur Özelgül - Zehra Erdem

- Ankara
Kaynak: DHA
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