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Badminton Federasyonundan 19 Mayıs'ta online top saydırma yarışması

Türkiye Badminton Federasyonu (TBF), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını Gençlik ve Spor Kupası ile kutladı.

Badminton Federasyonundan 19 Mayıs'ta online top saydırma yarışması
19.05.2020 22:30 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:30

Türkiye Badminton Federasyonu (TBF), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını Gençlik ve Spor Kupası ile kutladı.

TBF'den yapılan açıklamada, dört gün süren ve yüze yakın genç sporcunun katılımıyla düzenlenen etkinlik Badminton Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından gözlemlenildi.

TBF Başkanı Murat Özmekik yaptığı açıklamada, "Ülkemizin tüm gençlerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. 19 Mayıs dolayısı ile gerçekleştirdiğimiz Gençlik ve Spor Kupamıza katılan tüm badminton severlere teşekkür ediyor, yarışmamızı kazanan gençlerimizi gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Online top saydırma yarışmasını kazananlar isimler şöyle:

Yıldızlar:

1- Yasir Yüce (İstanbul)

2- Mehmet Koyuncu (Gaziantep)

3- Buse Mazı (İzmir)

4- Serdar Dilsiz (Şırnak)

Gençler:

1- Yusuf Karakaş (Yozgat)

2- Emre Aydın (İzmir)

3- Furkan Karatekin (İzmir)

4- Samet Kaan Elbeyi (İzmir)

4- Büşra Koyuncu (Şanlıurfa)

Büyükler:

1- Hüseyin Koyuncu (Gaziantep)

2- Bilgin Koyuncu (Gaziantep)

Kaynak: AA

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