Badminton braşında 2 sporcu, Ay-Yıldızlı Takımda yarışacak
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Badminton braşında 2 sporcu, Ay-Yıldızlı Takımda yarışacak

Badminton braşında 2 sporcu, Ay-Yıldızlı Takımda yarışacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazanan sporcular Mehmet Koyuncu ve Mustafa Şahin Durnaoğlu'nu elde ettikleri başarıdan dolayı ödüllendirdi.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde kortlarda sergiledikleri performansla Milli Takım'a seçilme başarısı gösteren usta raketler Mehmet Koyuncu ve Mustafa Şahin Durnaoğlu'nu makamında ağırlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, başarılı sporcularla katılacakları ulusal ve uluslararası müsabakalarla ilgili koyu bir sohbet gerçekleştirdi. Sporcuları, elde ettikleri başarı için tebrik eden ve başarılarının devam etmesi temennisinde bulunan Başkan Fadıloğlu, sporculara branşa özgü malzemeler armağan etti.

Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği içinde yürütülen Badminton Akademisi'nde 6 yıldır eğitim gören milli sporcular, 01-04 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ankara ilinde düzenlenecek olan 15 Yaş Altı Open International Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecekler. Puan cetvelinde üst sıraları hedefleyen raketler, Yunanistan ve Bulgaristan ülkelerinde düzenlenecek olan 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmak için zorlu rakipler karşısında mücadele edecekler.

BADMİNTON BRANŞINDA GELİNEN NOKTA MUTLULUK VERİCİ

Badminton branşında uzun yıllardır gerçekleştirilen çalışmaların ardından elde edilen başarıların ve milli takıma kazandırılan sporcuların kortlarda sergiledikleri performansların mutluluk verici düzeyde olduğunu dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde sergiledikleri performansla ay-yıldızlı kadroda yerlerini alan sporcularımız Mehmet Koyuncu ve Mustafa Şahin Durnaoğlu'nu ve onların kıymetli antrenörlerini yürekten tebrik ediyorum. Badminton branşında uzun yıllardır gerçekleştirilen hummalı çalışmaların ardından elde edilen başarılar ve Milli Takım'a kazandırılan sporcularımızın kortlarda sergiledikleri performanslar mutluluk verici düzeyde. Sporcularımızın gösterdiği başarıda büyük emekleri olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün değerli antrenörlerine, Türkiye Badminton Federasyonu Gaziantep İl Temsilciğine ve sporcularımızın değerli ailelerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: Bültenler

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