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Badminton: Avrupa Takımlar Şampiyonası

Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı, çeyrek finalde Danimarka'ya yenildi.

15.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:58
Badminton: Avrupa Takımlar Şampiyonası

Takımlar Badminton Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı, çeyrek finalde Danimarka'ya yenildi.

Fransa'nın Lievin kentinde düzenlenen şampiyonada Kadın Milli Takımı, çeyrek finalde Danimarka ile karşılaştı.

Rakibine 3-0 mağlup olan milliler, organizasyona çeyrek finalde veda etti.

Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarında Finlandiya, Çekya ve Slovenya'yı mağlup etmişti.

Kaynak: AA
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