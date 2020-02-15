Badminton: Avrupa Takımlar Şampiyonası
Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı, çeyrek finalde Danimarka'ya yenildi.
15.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:58
Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı, çeyrek finalde Danimarka'ya yenildi.
Fransa'nın Lievin kentinde düzenlenen şampiyonada Kadın Milli Takımı, çeyrek finalde Danimarka ile karşılaştı.
Rakibine 3-0 mağlup olan milliler, organizasyona çeyrek finalde veda etti.
Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarında Finlandiya, Çekya ve Slovenya'yı mağlup etmişti.
Kaynak: AA
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