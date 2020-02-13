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Badminton: Avrupa Takımlar Şampiyonası

Fransa'da düzenlenen Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı, çeyrek finale yükseldi.

13.02.2020 23:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 23:28
Badminton: Avrupa Takımlar Şampiyonası

Fransa'da düzenlenen Takımlar Badminton Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı, çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lievin kentinde devam eden şampiyonanın üçüncü gününde Kadın Milli Takımı, 6. Grup'ta Finlandiya, Çekya ve Slovenya'yı set vermeden mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Kadın Milli Takımı, çeyrek finalde Danimarka ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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