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Badminton: Avrupa Takımlar Şampiyonası

Fransa'da devam eden Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nın ikinci gününde Kadın Milli Takımı, Slovenya'yı 5-0 yenerken, Erkek Milli Takımı ise ev sahibi ülkeye 5-0 mağlup oldu.

13.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:32
Badminton: Avrupa Takımlar Şampiyonası

Fransa'da devam eden Takımlar Badminton Şampiyonası'nın ikinci gününde Kadın Milli Takımı, 'yı 5-0 yenerken, Erkek Milli Takımı ise ev sahibi ülkeye 5-0 mağlup oldu.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lievin kentinde gerçekleştirilen ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren organizasyonda 6. Grup'ta yer alan Kadın Milli Takımı, ikinci karşılaşmasında Slovenya'ya 5-0 üstünlük sağladı.

Gruptaki ilk maçında Finlandiya'yı 5-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, Çekya ile oynayacağı son müsabakayı da kazanması durumunda çeyrek finale yükselecek.

Şampiyonada Erkek Milli Badminton Takımı ise yer aldığı 3. Grup'taki ikinci mücadelesinde Fransa'ya 5-0 kaybetti. İlk maçında Belçika'ya 4-1 yenilen milliler, bu sonuçla Macaristan ile yapacağı son karşılaşma öncesi gruptan çıkma şansını yitirdi.

Kaynak: AA
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