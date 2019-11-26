Badminton Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu
Fransa'da düzenlenecek olan Badminton Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan sporcular belli oldu.
Fransa'da düzenlenecek olan Badminton Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan sporcular belli oldu. Çiftlerde 4 grup, teklerde ise 7 sporcu Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Fransa'da 11-16 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Badminton Avrupa Şampiyonası'na katılacak sporcular belli oldu. Fransa'nın Lievin kentinde yapılacak olan şampiyonaya katılacak olan milli sporcular şu şekilde:
Çift Erkekler: Emre Sönmez-Mehmet Çapar, Serdar Koca-Serhat Salım
Çift Kadınlar: Nazlıcan İnci-Bengisu Erçetin, İlaydanur Özelgül-Zehra Erdem
Erkekler: Emre Lale, Haktan Doğan, Murathan Eken
Kadınlar: Neslihan Yiğit, Aliye Demirbağ, Özge Bayrak, Büşra Ünlü - İSTANBUL