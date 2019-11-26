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Badminton Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

Fransa'da düzenlenecek olan Badminton Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan sporcular belli oldu.

26.11.2019 15:35 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:40
Badminton Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

'da düzenlenecek olan Badminton Şampiyonası'nda mücadele edecek olan sporcular belli oldu. Çiftlerde 4 grup, teklerde ise 7 sporcu Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.


Fransa'da 11-16 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Badminton Avrupa Şampiyonası'na katılacak sporcular belli oldu. Fransa'nın Lievin kentinde yapılacak olan şampiyonaya katılacak olan milli sporcular şu şekilde:


Çift Erkekler: Emre Sönmez-Mehmet Çapar, Serdar Koca-Serhat Salım


Çift Kadınlar: Nazlıcan İnci-Bengisu Erçetin, İlaydanur Özelgül-Zehra Erdem


Erkekler: Emre Lale, Haktan Doğan, Murathan Eken


Kadınlar: Neslihan Yiğit, Aliye Demirbağ, Özge Bayrak, Büşra Ünlü - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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