Badminton: Anadolu Yıldızlar Ligi

Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Çeyrek Final Grup Müsabakaları Malatya'da sona erdi.

Tecde Spor Salonu'nda oynanan müsabakalara Şanlıurfa, Gaziantep, Bingöl, Ağrı, Malatya, Batman, Diyarbakır, Kars, Elazığ, Mardin, Kilis, Van, Tunceli ve Adıyaman'dan 12 kız ve 10 erkek takımı katıldı.

Malatya'da üç gün süren mücadele sonunda kızlarda Şanlıurfa, Malatya, Kilis, erkeklerde ise Malatya, Adıyaman ve Van takımları 6-8 tarihlerinde Kayseri'de yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Müsabakalar sonunda derece yapan takımlara kupaları ve madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer Dağdelen, baş hakem İlhan Uğur ve antrenörler tarafından verildi.