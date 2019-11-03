Badminton: 44. YONEX Macaristan Uluslararası Şampiyonası

Türkiye, 44. Yonex Macaristan Uluslararası Badminton Şampiyonası'nda bir bronz madalya elde etti.

03.11.2019 11:16
Badminton: 44. YONEX Macaristan Uluslararası Şampiyonası

Türkiye, 44. Yonex Macaristan Uluslararası Badminton Şampiyonası'nda bir bronz madalya elde etti.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren organizasyonda, çift kadınlarda Nazlıcan İnci-Bengisu Erçetin ikilisi bronz madalya kazandı.

Yarı finalde İsveçli rakiplerine 2-1 mağlup olan Nazlıcan İnci-Bengisu Erçetin çifti üçüncü oldu.

Kaynak: AA
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