Badıkan aşiretinden Fatih Cengiz'e tepki
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Badıkan aşiretinden Fatih Cengiz'e tepki

Badıkan aşiretinden Fatih Cengiz'e tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Badıkan Aşireti Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BAD-DER) Genel Başkanı Mustafa Demir, Muş'ta eski Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Cengiz'in AK Parti'den istifa ederek, yanında bulunan ve Badıkan aşireti üyesi olduğu iddia ettiği 2 bin 500 kişiyle birlikte CHP'ye geçtiği iddiası ile...

Badıkan Aşireti Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BAD-DER) Genel Başkanı Mustafa Demir, Muş'ta eski Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Cengiz'in AK Parti'den istifa ederek, yanında bulunan ve Badıkan aşireti üyesi olduğu iddia ettiği 2 bin 500 kişiyle birlikte CHP'ye geçtiği iddiası ile ilgili olarak, CHP'ye geçenlerinin kendi üyelerinin olmadığını ve aşiretleriyle ilgisinin bulunmadığını söyledi.

BAD-DER Genel Başkanı Demir, Muş'ta eski Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Cengiz'in AK Parti'den istifa ederek, yanında bulunan ve Badıkan aşireti üyesi olduğu iddia ettiği 2 bin 500 kişiyle birlikte CHP'ye geçtiğine iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu. BAD-DER Diyarbakır şube binasında yapılan açıklamaya, Derneğin Genel Başkanı Demir'in yanı sıra Bağlar, Kayapınar, Yenişehir ilçe üyeleri ile mahalle, köy temsilcileri ve bölge kanaat önderleri katıldı.

"Fatih Cengiz Badıkan aşireti ferdi ve mensubu değildir"

Muş'ta eski Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Cengiz'in Badıkan aşireti mensubu olmadığının altını çizen BAD-DER Genel Başkanı Demir, "10 Temmuz 2021'de CHP Muş il teşkilatı tarafından yapılan toplantıda Fatih Cengiz isimli şahıs Badıkan aşireti ismini kullanarak, kendisinin bir Badıkan aşireti mensubu olduğunu beyan etmiştir. Fakat, ismini zikrettiğimiz Fatih Cengiz kendisi bir Badıkan aşireti ferdi ve mensubu değildir. Durum bu kadar açık net ortadayken, kasıtlı ve istemli bir şekilde aşiretimizin adını kullanmasını şiddetle kınıyoruz. Her bir akrabamızın farklı siyasi fikirlerini saygı ile karşılıyor, onları bu durumdan dolayı asla dışlamıyoruz. BAD-DER ailesi olarak hiçbir siyasi partinin emrinde ve hükmünde değiliz. Son olarak bu yalan ve asılsız haberi servis edenlerin bu haberin tekzip metnini en kısa sürede yayınlamasını bekliyoruz. Aksi takdirde hukukçularımız tarafından gerekli yasal işlemin başlatılacağını ifade etmek isteriz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Badıkan aşiretinden Fatih Cengiz'e tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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