'Badi'yi bulana 10 bin lira ve 1 aylık mutfak masrafı ödülü
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'Badi'yi bulana 10 bin lira ve 1 aylık mutfak masrafı ödülü

'Badi'yi bulana 10 bin lira ve 1 aylık mutfak masrafı ödülü
Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel

AVCILAR'da sahibinin işyerinin bahçesinden kaybolan 10 yaşındaki 'Badi' isimli köpek, tüm aramalara rağmen bulunamadı.

AVCILAR'da sahibinin işyerinin bahçesinden kaybolan  10 yaşındaki 'Badi' isimli köpek, tüm aramalara rağmen bulunamadı. Her yerde köpeğini arayan  Gürkan Can, "Bulana 10 bin lira ve bir aylık mutfak masrafını karşılama sözü veriyorum" dedi.

Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde inşaat ofisi bulunan Gürkan Can, geçen hafta, 10 yaşındaki 'Badi' isimli 'Pekinez' cinsi köpeğini oynaması için bahçeye bıraktı. Ancak bir süre sonra köpeğini bulamadı. Tüm aramalarına rağmen köpeğini bulamayan Can, sosyal medya hesabından Badi'yi bulanı ödüllendireceğini duyurdu. Gürkan Can, paylaşamında şöyle dedi:

"Badi', eğitimli, bütün komutları bilir. Normalde hiçbir şekilde gitmez. Hiç tasma takmadım. 10 yaşında dişi, kısırlaştırılmış. Onu ticari amaçlı alanlar sonuç alamaz. O bizim evladımız. Bulanların 0543 6376163 numaralı telefona bildirmesini rica ediyoruz. 'Badi' bizim için evlat gibi, evin bir  ferdi. Onu kelimelerle anlatamam. O derece kıymetli. Bahçeye çıkar, tuvaletini yapar, ismini bilir. Bu bölgede alındığını düşünüyorum. Onu bulana 10 bin TL ödül ve 1 aylık mutfak masrafını karşılamayı vaat ediyorum" dedi.

'Badi'yi bulana 10 bin lira ve 1 aylık mutfak masrafı ödülü
'Badi'yi bulana 10 bin lira ve 1 aylık mutfak masrafı ödülü
'Badi'yi bulana 10 bin lira ve 1 aylık mutfak masrafı ödülü
'Badi'yi bulana 10 bin lira ve 1 aylık mutfak masrafı ödülü
'Badi'yi bulana 10 bin lira ve 1 aylık mutfak masrafı ödülü
'Badi'yi bulana 10 bin lira ve 1 aylık mutfak masrafı ödülü
'Badi'yi bulana 10 bin lira ve 1 aylık mutfak masrafı ödülü
'Badi'yi bulana 10 bin lira ve 1 aylık mutfak masrafı ödülü
'Badi'yi bulana 10 bin lira ve 1 aylık mutfak masrafı ödülü
'Badi'yi bulana 10 bin lira ve 1 aylık mutfak masrafı ödülü
'Badi'yi bulana 10 bin lira ve 1 aylık mutfak masrafı ödülü
'Badi'yi bulana 10 bin lira ve 1 aylık mutfak masrafı ödülü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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