BADER'den Başkan Demirbaş'a ziyaret

Bürokrat Ankaralılar Derneği (BADER) üyeleri Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Demirbaş'ı makamında ziyaret eden BADER üyeleri, ilçe ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan BADER Başkanı Mustafa Akdoğan, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı, Çubuk için önemli bir şans olarak gördüklerini bildirdi.

Demirbaş ise Çubuk ilçesinin layık olduğu hizmetleri yapmak için ekibiyle birlikte var gücüyle çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA