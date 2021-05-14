Bademli'ye yeni hayvan içme suyu göleti

Kırsal kalkınmanın sağlanması adına çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç'a bağlı Bademli Mahallesinde yeni hayvan içme suyu göleti yapım çalışmalarına devam ediyor.

Kırsal kalkınmanın sağlanması adına çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç'a bağlı Bademli Mahallesinde yeni hayvan içme suyu göleti yapım çalışmalarına devam ediyor.

İçerisinde bulunduğumuz salgın dönemi içerisinde önemi daha fazla hissedilen tarım, hayvancılık ve üretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla yatırımlarını artırmayı hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu kırsal mahallelerde yatırımlarına devam ediyor. Buna bağlı olarak mahalle muhtarından gelen talep üzerine, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kırkağaç ilçesine bağlı Bademli Mahallesinde yeni hayvan içme suyu göleti yapım çalışmaları devam ediyor. Mahallede bulunan besi hayvanları ile yaban hayvanlarının da faydalanacağı gölette çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda 17 ilçede üreticilerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Hayvan içme suyu göletleri ile mera, otlak alanlarında yağmur ve kar suları doğal metotlarla biriktirilip muhafaza ediliyor. Bu sayede tüm gününü arazide geçiren mera hayvanları için temiz su kaynağı oluşturan göletler, kırsalda yaban hayatının korunabilmesine yönelik önemli yaşam alanları da sunuyor. Yaz mevsimine doğru yaklaşırken çalışmalarımız artarak devam edecektir. Yapılan hayvan içme suyu göleti vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Üreticilerimize bol ve hayırlı kazançlar diliyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı