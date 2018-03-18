Bademli'ye Avusturya'dan Damızlık Sığır İthalatı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kurulu Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, süt hayvancılığı alanında faaliyet gösteren ortaklarına Avusturya'dan ithal ettiği Brownswiss ırkı damızlık sığır dağıttı.

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan "Sözleşmeli Damızlık Dişi Sığır İthalatı Mevzuatı" kapsamında Avusturya'dan Brownswiss ırkı damızlık sığır ithal edildi. Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Selçuk Bilgi, "İtalya, Avusturya ve Almanya gibi üç farklı ülkeden ve 60 farklı işletmeden yapılan araştırmalarda düvelerin anne süt verimleri, tüm pedigri kayıtları, et ve sütte kombin ırk arayışı, beslenme alışkanlığı ve hastalıklara dayanıklılık ve dirençleri, bölgemiz iklimine uyumu parametre olarak alındı. İthalatçı firmaya karar verildikten sonra 2017 yılının ekim ayı başında ırk ve tür araştırmalarına başlandı. Ödemiş'te damızlık sığır ve sperma ithalatı alanlarında faaliyet gösteren Aka Genetik Firması ile kooperatif ortağı ve veteriner Cesur Erdoğan, Ödemiş İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü personeli bir veteriner ve zooteknistle birlikte çalışmalara hız verdi. Avusturya'da ve Türkiye'de ilgili bakanlıkların tüm mevzuatlarına uygun olarak gerçekleştirilen süreçte gerekli karantina gözlem süresinden sonra nakil aşamasına geçildi. 1. etap nakli 2017 Aralık ayında 118 baş düve olarak gerçekleştirildi. 72 saatlik kara yolculuğu sonunda Bademli'de kooperatifin hazırlamış olduğu çiftliğe nakledilen düveler, ithalatçı firmanın Bulgaristan'da anlaşmalı olduğu konaklama çiftliklerinde dinlenme molaları verilerek yurda getirildi" dedi.

"Direnci yüksek ırk"

Hayvanların üretici ortaklara daha karlı hayvancılık yapma imkanı sağlayacağını kaydeden Bilgi, "Bunlar hastalıklara karşı direnci yüksek, uzun ömürlü, güçlü tırnak ve meme yapısına sahip, diğer sığır ırklarıyla kıyaslandığında üreme kabiliyeti çok daha yüksek, hem etçi hem sütçü karaktere sahip kombine bir ırk. Bu ırkın yöremizde yaygınlaşmasını sağlayarak efektif tarımsal üretime katkı sağlamak istiyoruz. Brownswiss ırkı ineklerden elde edilen sütün yüksek kuru madde, yağ, protein ve kappa kasein değerlerine sahip olması nedeniyle de bu türü tercih ettik. Bu ırkın sütüyle kooperatifimiz süt ürünleri tesisinin hammadde kalitesini yükselterek, daha nitelikle ürünleri halkımızın tüketimine sunmak arzusundayız" dedi.

Türkiye'ye özgü tür ve ırk oluşturmanın önemine vurgu yapan Kooperatif Başkanı Selçuk Bilgi, mevcut hayvanların beslenme şekillerinden ve türlerinden dolayı sütteki yağ oranının düşüklüğünün bütün süt ürünlerini etkilediğini belirterek, sadece nicelikle değil nitelik olarak da üretimlerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Ülkenin tarım açısından en verimli topraklarına sahip Küçük Menderes Havzası'nda hayvancılıktan geri adım atmanın artık çok güç olduğuna değinen Bilgi, "Üreticiler, çiftçiler yatırım yaptılar, çiftlikler kurdular. Çiftçinin iyi kötü bir istikrar yakalayabildiği tek alan et ve süt sığırcılığı. Tarımsal üretime ve değişkenliğe bel bağlamak istemiyor. Ödemiş süt üretiminde çok büyük bir kapasiteye sahip. Biz de sosyal sorumluluk duygusuyla miktarla birlikte verimi ve sağlığı da düşünmeliyiz. Mümkün olan en düşük maliyetle bu hayvanları ortaklarımıza sağladık ve bu yönde çalışmalarımız hali hazırda devam ediyor" diye konuştu.

İkinci etapta 60 baş düve ithal edildi

Aka Genetik Firması temsilcisi Serkan Aka ise şunları söyledi:

"Birinci etapta 118 düve her iki ülkenin mevzuatlarına uygun şekilde ve sağlık koşullarına azami dikkat gösterilerek getirildi. Damızlık düşünüldüğü için genel olarak 8-13 ay aralığında düveler seçildi. İkinci etap için de 60 düve aynı koşul ve prosedürler izlenerek getirildi. Bu düveler 16 aylık olduklarında suni tohumlama yolu ile gebe bırakılacak ve 25 aya eriştiklerinde bölgemizin süt üretimine katkı sağlamaya başlayacaklar. Türkiye'de bir ilke imza atan Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, hiçbir şekilde kar amacı gütmeksizin ithalatını gerçekleştirdiği üstün genetik özelliklere sahip Brownswiss ırkı dişi sığırları ortaklarına en düşük maliyet ile satmayı, bölgenin et-süt kalitesini yükseltmeyi, özgün tür ve ırk oluşturmayı hedefleyerek sosyo-ekonomik bir çalışma içine girmiş ve biz de bunun bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kooperatifle birlikte üçüncü etap için seçimlerimiz yine Avusturya'dan ve aynı ırktan olacak. Bunun için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz." - İZMİR