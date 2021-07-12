Bademli koruk şerbeti, coğrafi işaret yolunda
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Bademli koruk şerbeti, coğrafi işaret yolunda

Bademli koruk şerbeti, coğrafi işaret yolunda
Habermetre - Haberler | Toplum

İzmir'in Dikili ilçesinde 100 yılı aşkın süredir geleneksel yöntemlerle üretilen Bademli koruk şerbeti, coğrafi işaret alarak tescil edilecek.

İzmir'in Dikili ilçesinde 100 yılı aşkın süredir geleneksel yöntemlerle üretilen Bademli koruk şerbeti, coğrafi işaret alarak tescil edilecek. Geleneksel yöntemlerle, İzmir Dikili'de üretilen Bademli koruk şerbeti coğrafi işaret almak için gün sayıyor. Şerbetin, yaklaşık 3 ay içinde ilgili prosedürlerin tamamlanmasının ardından "Bademli koruk şerbeti" olarak tescil edilmesi bekleniyor.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, "Bademli'de yetişen Yediveren üzümünden elde edilen koruk şerbetinin başvurusu onaylandı. Kuşaktan kuşağa gelen bir lezzetten bahsediyoruz. Bu bereketli toprakların neredeyse her mahallesine has ürünler var. Bu ürünleri ön plana çıkartmamız, tanıtmamız gerekiyor. " diye konuştu.

Şerbetin özelliklerine değinen Bademli Muhtarı Neslihan Kutlu Maraş da şerbet için kilometrelerce uzaktan gelenlerin olduğunu söyledi.

Coğrafi işaretli ürünler bakımından ülkede 3'üncü sırada yer alan İzmir'de 20 ürünün daha coğrafi işaret tescili için sırada bekliyor. Başvurusu mart ayında kabul edilen Bademli koruk şerbetiyle birlikte kentin coğrafi işaret tescilli ürün sayısının 29'a çıkacak. izmir dikili bademli şerbeti

Kaynak: Habermetre

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