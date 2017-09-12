Bademli "Cumhuriyet Parkı" Açılış İçin Gün Sayıyor

Bademli Mahallesi'nde yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda başlayan park çalışmalarını inceleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 94. Yıldönümüne parkın açılışını yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Daha yeşil bir Mudanya yaratmak ve sosyal alanları artırmak adına çalışmalarını hızla sürdüren Mudanya Belediyesi, Bademli Mahallesi'ne ilçenin en büyük parkını kazandırıyor. Kültür Caddesi üzerinde mülkiyeti belediyeye ait olan yaklaşık 10 dönümlük alanda gerçekleşen çalışmaları inceleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya'da birçok parkta imzası bulunan Peyzaj Mimarı Prof. Selami Sözer'den proje çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Gerçekleşen inceleme gezisine Belediye Başkan Yardımcıları Akın Poroy ve Hakan Karademir'in yanı sıra birim müdürleri ile meclis üyeleri Hüseyin Esen, Ali Polat ve Servet Usta katılım sağladı. Bademli Mahallesi'nde gerçekleşen ve gerçekleştirilmesi planlanan proje alanlarında da incelemeler gerçekleştiren Türkyılmaz, Zübeyde Ana Kreşi, Bademli Doğal Pazarı ve mülkiyeti belediyeye ait olan alanları gezdi.

"CUMHURİYET PARKI İLÇEMİZE DEĞER KATACAK"

Gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgiler veren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Çalışmalarında son aşamalara geldiğimiz ve Cumhuriyet adını vereceğimiz parkımızın açılışını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızın 94. Yıldönümüne yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi. İçerisinde sosyal tesis, otopark, çocuk oyun alanları, spor alanları, dinlenme alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları ile uçurtma alanı gibi birçok aktivitenin yapılacağı alanlar olacağının da altını çizen Türkyılmaz, "Mudanya'mıza değer katacak ve çok önemsediğimiz bir parkımız olacaktır. Yaklaşık 10 dönümlük alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar tamamlandığında ilçemizde bugüne kadar yapılmış en büyük parkımız olacaktır" dedi. Türkyılmaz, ilçe merkezinde de uygun olan alanları yeşillendirerek halkın kullanımına sunduklarının altını çizdi.

