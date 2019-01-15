Bademcik ve Geniz Eti Ameliyatlarında "Thermal Welding" Yöntemi

Medicana Samsun Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümünden Op. Dr. Selami Yavuz, sıklıkla çocukluk çağında görülen bademcik, geniz eti problemleri ve bademcik ameliyatlarında kullanılmaya başlanan "thermal welding" yöntemiyle ilgili bilgi verdi.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, bademcik ve geniz etinin 3-9 yaş arasında metabolizmanın hızlı çalışmasından dolayı hızlı büyüdüklerini belirtti.

Bu büyümenin çocuklarda özellikle üst solunum yolunda sıkıntılar çıkardığına işaret eden Yavuz, ayrıca çocuklarda işitme kaybı, gece öksürükleri, horlama ve burun akıntıları gibi sorunlara da yol açtığını anlattı.

Bu tip vakalarda önce ilaçla tedavi yönteminin uygulandığını ancak sonuç alınamadığında ameliyatın gerekli olduğunu vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"Bu ameliyata karar vermek için kullanılan iki kriter vardır. Kesin ameliyat gerektiren durumlar, üst solunum yolunun bademcik ve geniz eti büyüklüğüne bağlı olarak tıkanması, bademcik etrafında apse, kötü huylu tümör şüphesi, çene yapısını bozan geniz eti ve bademcik büyümeleridir. Göreceli durumlar ise tekrarlayan bademcik enfeksiyonlarıdır. Bademcik ameliyatlarının yüzde 40'ı bu nedenle yapılmaktadır."

Yavuz, ameliyatların yeni kullanılmaya başlanan "thermal welding" yöntemiyle gerçekleştirildiğinde ameliyat alanında kanama kontrolü sağlandığını, ameliyat sonrası doku iyileşmesinin hızlandığını aktararak, yöntemin ameliyat sonrası dönemde ağrıları da büyük ölçüde azalttığını kaydetti.

Kaynak: AA