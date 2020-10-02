Badem hasadında sona gelindi
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Badem hasadında sona gelindi

02.10.2020 10:23 | Son Güncelleme: 02.10.2020 10:45

Badem hasadında sona gelindi Kilis'te tarımsal olarak önemli bir yer tutan bademin hasadında sona gelinirken, kabuklu bademin kilosu cinsine göre 7-15 TL'den, kabuksuz badem 50-55 TL'den alıcı buluyor.

Badem hasadında sona gelindi

KİLİS - Kilis'te tarımsal olarak önemli bir yer tutan bademin hasadında sona gelinirken, kabuklu bademin kilosu cinsine göre 7-15 TL'den, kabuksuz badem 50-55 TL'den alıcı buluyor.

Kilis'te geçen ay başlanan badem hasadında sona gelindi. Bir haftaya kadar Kilis'te badem hasadının sona ermesi bekleniyor. Kilis'in en büyük badem yetiştiricisi olan Vasıf Akıncı, badem hasadında son bir hafta içerisinde bulunduklarını ifade ederek, "Badem fiyatlarında bir kısım düşmeler var ama inşallah daha iyi olacağını düşünüyorum. Badem çeşitlerine göre fiyatları değişiklik oluyor. Takım sert badem dediğimiz bademin kabuklu kilosu 7 TL'den satılıyor. Diğer badem çeşitleri de kilosu 10-15 TL'den kabuklu badem fiyatları alıcı buluyor. Badem içinin kilosu şu an 50-55 TL'den satılıyor. 60-70'e kadar da satan var. Ama çiftçi olarak kilosu 50-55 TL'den fazla gideceğini tahmin etmiyorum. Badem üreticisi olarak en büyük sorunumuz, iklim şartları ve üretimdeki maliyetler, devletimizden her zamankinden daha fazla destek bekliyoruz" dedi.

Badem hasadında sona gelindi
Badem hasadında sona gelindi
Badem hasadında sona gelindi
Badem hasadında sona gelindi
Badem hasadında sona gelindi
Badem hasadında sona gelindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

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