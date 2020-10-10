Badem hasadı sona erdi

Kilis'te ekim ayında başlanan badem hasadı tamamlandı.

Kilis'te ekim ayında başlanan badem hasadı tamamlandı.

Kilis'te ekim ayında başlayan badem hasadı sona erdi. Kabuklu bademin kilosu 7 TL'den başlayan fiyatlarla 15 TL'ye kadar satılıyor. Badem içinin kilosu şu an 50-55 TL'den satılıyor. Bu yıl badem hasadında rekoltenin geçen yıla oranla düşük olduğu, rekolte düşüşünün bu yıl yaşanan aşırı sıcaklardan kaynaklandığı bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı