Badem hasadı sona erdi
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Badem hasadı sona erdi

10.10.2020 16:09 | Son Güncelleme: 10.10.2020 16:13
Badem hasadı sona erdi

Kilis'te ekim ayında başlanan badem hasadı tamamlandı.

Kilis'te ekim ayında başlanan badem hasadı tamamlandı.

Kilis'te ekim ayında başlayan badem hasadı sona erdi. Kabuklu bademin kilosu 7 TL'den başlayan fiyatlarla 15 TL'ye kadar satılıyor. Badem içinin kilosu şu an 50-55 TL'den satılıyor. Bu yıl badem hasadında rekoltenin geçen yıla oranla düşük olduğu, rekolte düşüşünün bu yıl yaşanan aşırı sıcaklardan kaynaklandığı bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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