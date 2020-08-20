Badem Hasadı Gercüş ilçesinde badem üreticileri sezonun ilk hasadına başladı.

Gercüş ilçesinde badem üreticileri sezonun ilk hasadına başladı.

Gercüş ilçesinde üreticiler baden hasadına başladı. Üreticiler, hasadına başladıkları bademleri akşam saatlerinde ayıklayarak ayırıyor.

Çiftçilerden Edip Turgut, "Bu sene verimli geçmesinden memnun oldum, sabah topladığım bademleri eve getirip ayıklıyoruz, daha sonra bezlerin üzerine serip güneşte kurutuyoruz. İhtiyacımız kadarını kaldırıp kalanı pazar da satıyoruz. Bu sene hasattan çiftçilerimiz güzel ürün alıyor." dedi.

Kaynak: AA