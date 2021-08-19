'Badem diyarında' doğal afetlere rağmen rekolte sevinci
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'Badem diyarında' doğal afetlere rağmen rekolte sevinci

'Badem diyarında' doğal afetlere rağmen rekolte sevinci
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin en büyük badem bahçelerinin bulunduğu 'badem diyarı' Adıyaman'da hasat mevsimi başlarken, kuraklık ve sel yaşanan bölgede üretici rekolteden memnun.Devlet desteği ile kurulan ve ekili alan olarak 8 yılda 20 katın üzerine çıkan badem bahçeleri alan olarak 75 bin dekara yaklaştı.

Türkiye'nin en büyük badem bahçelerinin bulunduğu 'badem diyarı' Adıyaman'da hasat mevsimi başlarken, kuraklık ve sel yaşanan bölgede üretici rekolteden memnun.

Devlet desteği ile kurulan ve ekili alan olarak 8 yılda 20 katın üzerine çıkan badem bahçeleri alan olarak 75 bin dekara yaklaştı. Adıyaman'da 4 milyon badem ağacının olduğu ve bunun 2 milyon 500 bininin Kahta ilçesinde olduğu biliniyor.

2023 yılında 100 bin dekarlık alana ulaşması hedeflenen badem bahçelerinde hasat dönemi başladı. Üreticiler badem ağaçlarını iş makinası ile silkeleyerek hasat yapılıyor. Toplanan bademler, kabuklarından ayıklandıktan sonra sergi alanında kurutuluyor. Kurutulan bademler daha sonra işleme tesisinde kırılarak paketleniyor.

Bu yıl meydana gelen fırtına, dolu, sel ve kuraklık gibi doğal afetlere rağmen rekolteden memnun olan üreticiler gecen yıl 44 olan randımanın bu yıl 55 olarak hesaplanmasını ve yurt dışından ithal edilen bademin vergi oranının yükseltilmesini istiyor.

Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zülküf Orak, "Badem diyarı Adıyaman'ın, badem diyarı Kahta'nın bu seneki verim ortalaması yaşanan kuraklık, fırtına ve doğal afetlere rağmen ağaç başına 8-10 kilo arasında bir verim bekliyoruz. Üreticilerimizin yüzünü güldürecek bir verim bekliyoruz. Üreticimiz bu yıl verimden memnun. Adıyaman genelinde 4 milyon kök badem ağacının 2 milyon 500 bin kök badem ağacı Kahta ilçesinde bulunuyor" dedi.

Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Turanlı ise, üreticinin beklentilerini sıralayarak, "Fiyatların bu yıl 55 randımanın altına düşmemesini istiyoruz. 55 randımanın altına düşerse ekim alanlarımız daralacak. İstediğimiz fiyat verilirse yurt dışına bağımlılığımız azalacak. Ticaret Bakanlığımızın hasat döneminde en azından ithal bademde vergi oranını yükseltmesi istiyoruz. Yerli üreticimizin kazanması ve yeni badem alanlarının oluşması için en azından hasat döneminde ithal bademde vergi oranını yükseltmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Badem üreticisi Bilal Demiral de bu yıl yaşanan doğal afetlere rağmen iyi verim aldıklarını ve rekolteden memnun olduklarını kaydetti. - ADIYAMAN

'Badem diyarında' doğal afetlere rağmen rekolte sevinci
'Badem diyarında' doğal afetlere rağmen rekolte sevinci
'Badem diyarında' doğal afetlere rağmen rekolte sevinci
'Badem diyarında' doğal afetlere rağmen rekolte sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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