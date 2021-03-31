Badem bahçelerinde görsel şölen
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Badem bahçelerinde görsel şölen

İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLANTAŞ - Haberler | Güncel

Badem bahçelerinde görsel şölen Türkiye'nin en büyük badem bahçelerine sahip Adıyaman'da ağaçlar çiçek açtı Türkiye'de badem yetiştiriciliğinde ilk sırada yer alan Adıyaman'da, çiçek açan bademler görsel şölen sundu.

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Badem bahçelerinde görsel şölen

Türkiye'nin en büyük badem bahçelerine sahip Adıyaman'da ağaçlar çiçek açtı

ADIYAMAN - Türkiye'de badem yetiştiriciliğinde ilk sırada yer alan Adıyaman'da, çiçek açan bademler görsel şölen sundu.

Adıyaman'da çoğunluğu devlet desteğiyle kurulan modern badem bahçeleri beyaza büründü. Beyaza bürünen ve eşsiz güzelliği ile etkileyen badem bahçeleri görenleri kendine hayran bıraktı. Gökyüzünden görüntülenen badem bahçeleri görsel şölen sundu.

Badem yetiştiriciliğinde Türkiye'de ilk sırada yer alan Adıyaman'da, son 8 yılda badem ekili alan 20 kat arttı. 'Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 bin dekar' sloganıyla desteklenen badem bahçeleri, Adıyaman'da 80 bin dekara ulaştı. Her yıl verimi artan bademde bu yıl 15 bin ton verim bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bu yıl yeni bir uygulama başlattı. Badem üreticileri ile arı üreticileri bir araya geldi. Badem bahçelerine bırakılan her bir arı kovanı için badem üreticileri arı üreticilerine 18 TL ödeyecek. Böylelikle arılar badem bahçelerinde verimi arttıracak.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Adıyaman'da yaklaşık 80 bin dekar badem bahçesinin olduğunu belirterek, "Şu anda Türkiye'de badem üretiminde ve yetiştiriciliğinde de birinci sıradayız. Her gün bu alanlar gittikçe artıyor. Badem bahçelerinin kurulumuyla beraber ilimizde bademin sanayiye dönük işlenmesi de iyice yer etti. İş daha ileri bir noktaya gitti. Özellikle arıcılarımızda badem bahçelerinden faydalanmaya başladı. Biz bu yıl Arıcılar Birliğini ve Badem Üreticiler Birliğini bir araya getirdik. Badem bahçelerine arılarını getiren arıcılarımıza badem bahçesi sahipleri 18 TL kovan başına destek verecekler. Dolayısıyla bademin ilimizde gelişmesi beraberinde birçok üretim alanlarını ve iş alanlarını açtı. Ciddi bir gelir kapısı olmaya başladı" diye konuştu.

Badem bahçelerinde görsel şölen
Badem bahçelerinde görsel şölen
Badem bahçelerinde görsel şölen
Badem bahçelerinde görsel şölen
Badem bahçelerinde görsel şölen

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLANTAŞ

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