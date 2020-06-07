"Badem" antik kentin maskotu oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Badem" antik kentin maskotu oldu

"Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak adlandırılan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde, kazı alanından ayrılmayan ve "Badem" ismi verilen sokak köpeği, dört yıldır arkeologların maskotu haline geldi.

07.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:32

"Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak adlandırılan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde, kazı alanından ayrılmayan ve "Badem" ismi verilen sokak köpeği, dört yıldır arkeologların maskotu haline geldi.

Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları ile bölgenin tarihi, gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor.

Antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma köprüsü gibi yapıların yer aldığı Konuralp Mahallesi'ndeki antik kent bölgesinde kazı yapan arkeologlar ve işçiler, 4 yıl önce alandan hiç ayrılmayan bir köpek gördü.

Yakın ve evcil davranışları ile alandaki herkesin dostu olan köpeğe "Badem" ismi konuldu.

Kazı çalışmaları başladığında işçilerin yanında sahada gezinen, molalarda ise yine onlarla dinlenmeye geçen Badem, geceleri de alandan ayrılmıyor ve sabah arkeologların yolunu gözlüyor.

"Badem, bu tarihi alanın bekçisi gibi oldu"

Uzun yıllardır Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde arkeolog ve bilimsel danışman olarak görev alan Düzce Üniversitesi (DÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Ahmet Bilir, 4 yıldır sevecen tavırlarıyla sevgilerini kazanan Badem'i kazı ekibinin beslediğini, köpeğin de kazı çalışmaları boyunca ekibin yanından ayrılmadığını söyledi.

Badem'in sadece gündüzleri değil, geceleri de alanda olduğunun altını çizen Bilir, şöyle konuştu:

"Badem, bu tarihi alanın bekçisi gibi oldu. Badem, bizim maskotumuz. Ekipteki herkes Badem için yanıp tutuşuyor, yemeklerini paylaşıyorlar, molalarda vakitlerini birlikte geçiriyorlar. Bu alanda 40 kişilik bir ekip çalışıyor. Badem nerede, dediğim zaman, Badem geliyor ve bütün aktivitelere iştirak ediyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor Haber
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor Haber
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
Yayayı ezerek öldüren otobüsün şoförü: Ezdiğimi durağa varınca öğrendim
Yayayı ezerek öldüren otobüsün şoförü: Ezdiğimi durağa varınca öğrendim
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor
El Kaide'nin Kuzey Batı Afrika'daki bir numaralı ismi öldürüldü
El Kaide'nin Kuzey Batı Afrika'daki bir numaralı ismi öldürüldü
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Genç kız, öldüresiye dövülen annesi için yardım istedi: Bizi babamdan kurtarın
Genç kız, öldüresiye dövülen annesi için yardım istedi: Bizi babamdan kurtarın
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı...
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Leyla Güven Donald Trump Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Murat Boz Cem Yılmaz İrem Derici Şeyma Subaşı
Spor Nihat Özdemir Servet Yardımcı Cristiano Ronaldo Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Libya Kadın Sirte Haziran
Şu an buradasınız: "Badem" antik kentin maskotu oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 12:32:09. #1.14#
title