Badem ağaçları için gübre elde etmek amacıyla başladığı hayvancılıkta çiftlik sahibi oldu
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Badem ağaçları için gübre elde etmek amacıyla başladığı hayvancılıkta çiftlik sahibi oldu

23.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:23
Badem ağaçları için gübre elde etmek amacıyla başladığı hayvancılıkta çiftlik sahibi oldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 8 yıl önce 20 büyükbaş hayvanı bulunan Fehmi Turanlı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibelerle hem hayvan sayısını 500'e çıkarttı hem de elde ettiği gübreden badem yetiştiriciliğinde yararlandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 8 yıl önce 20 büyükbaş hayvanı bulunan Fehmi Turanlı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibelerle hem hayvan sayısını 500'e çıkarttı hem de elde ettiği gübreden badem yetiştiriciliğinde yararlandı.

Kahta ilçesine bağlı Ortanca köyü yakınlarında badem bahçesi bulunan Turanlı, bahçede kullanmak üzere hayvan gübresi temininde zorlanınca küçük çaplı bir hayvan çiftliği kurmaya karar verdi.

Hayvancılığa 20 büyükbaşla başlayan Turanlı, çiftliğin kapasitesini artırma düşüncesiyle TKDK'ye hibe desteği başvurusunda bulundu.

İki farklı dönemde aldığı destekle hayvan sayısını 500'e çıkartan Turanlı, elde ettiği gübreyi de bahçesinde kullanmaya başladı.

Turanlı, AA muhabirine, ilk hibe desteği projesinin 2013'te kabul edildiğini belirterek, ilk aşamada hayvan sayısını 300'e çıkarttığını söyledi.

Ardından bir destek daha alarak 500 hayvana ulaştığını aktaran Turanlı, 72 dönüm üzerinde ahır, idari bina, gübre çukuru, makine ve ekipmanların bulunduğu modern bir büyükbaş hayvan çiftliği oluşturduğunu ifade etti.

"Devletin desteği olmadan bu kadar besi hayvanı alıp modern çiftlik kurmam mümkün değildi" diyen Turanlı, kendi kaba yemlerini üreterek, en kaliteli sütü elde etmek için mühendislerle çalıştıklarını anlattı. Turanlı, "300'ün üzerinde sağmal hayvanımız var. Dışarıdan hayvan almıyoruz, dışarıya vermiyoruz. Doğum yapan hayvanlarımızın buzağılarını büyüterek ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz." dedi.

Turanlı, günlük 5 ton civarında süt sattıklarını aktararak, hayvancılığın gelişmesinin katkısını badem bahçesinde de gördüklerini dile getirdi.

Yüzlerce hayvanın gübresinin işlendiğini ve badem bahçelerinde kullanıldığını belirten Turanlı, bu şekilde hem suni gübre kullanmaktan kurtulduğunu hem de bahçelerinde verim artışı elde ettiğini söyledi.

Turanlı, çiftlikte 13 kişinin istihdam edildiğini sözlerine ekledi.

Çiftlikte inceleme yapan Kahta Kaymakamı Abdil Koç da ilçede bu büyüklükte bir yatırımı görmenin mutluluk verici olduğunu ifade etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zülküf Orak ise işletme sahibinin çiftliği daha ileri seviyelere götüreceğine inandıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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