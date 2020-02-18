Badem ağaçları erken çiçeklendi
Haberler » Güncel » Badem ağaçları erken çiçeklendi - Haber

Badem ağaçları erken çiçeklendi

Mersin'in Erdemli ilçesinde hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla bazı badem ağaçları erken çiçek açtı.

18.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:37
Badem ağaçları erken çiçeklendi

'in Erdemli ilçesinde hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla bazı badem ağaçları erken çiçek açtı.

Erdemli Ziraat Odası Aşkın Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, havaların ısınmaya başlamasıyla badem ağaçlarının beklenenden 10 gün erken çiçeklendiğini söyledi.

Badem ağaçlarının çiçek açmasını 'baharın müjdecisi' olarak ifade eden Şahin, mart ayının sonlarına doğru da badem çağlasının toplanmaya başlanacağını belirtti.

Şahin, baharın gelişinin tüm çiftçilere bol ve bereketli kazançlar getirmesini temenni etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Badem ağaçları erken çiçeklendi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler