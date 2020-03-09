Badem ağaçları çiçek açtı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde çiçek açan badem ağaçları güzel görüntü oluşturdu.
09.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:37
Mardin'in Nusaybin ilçesinde çiçek açan badem ağaçları güzel görüntü oluşturdu.
Nusaybin'de hava sıcaklığının 20 dereceyi aşmasıyla Nusaybin-Midyat arasında bulunan Bunisra Vadisi'ndeki badem ağaçları çiçek açtı.
Badem ağaçlarının çiçek açmasını "baharın müjdecisi" olarak karşılayan Nusaybinliler, beyaza bürünen ağaçların önünde fotoğraf çektirdi.
Görüntüsü itibariyle 'Küçük Mardin' olarak nitelendirilen Kalecik Mahallesi, fotoğrafçıların uğrak yeri haline geldi.
Kaynak: AA