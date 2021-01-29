Badem ağaçları zamanından iki ay önce çiçek açtı
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Badem ağaçları zamanından iki ay önce çiçek açtı

29.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:52
Badem ağaçları zamanından iki ay önce çiçek açtı

Geçtiğimiz yılın sonlarında ve Ocak ayında havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi badem ağaçlarının erken tomurcuklanarak çiçeklenmesine yol açtı.

Geçtiğimiz yılın sonlarında ve Ocak ayında havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi badem ağaçlarının erken tomurcuklanarak çiçeklenmesine yol açtı. Normalinde Mart ayı ortalarında çiçek açan badem ağaçlarının iki ay öncesinden daha çiçeklerle donanması meyve ağaçlarının sahiplerini de şaşırttı.

Kırsal Boğazpınar Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde bulunan badem ağaçlarının normal zamanından çok önce çiçek açmasına çok şaşırdığını söyleyen Taygun Ertan, "İlk defa böyle bir manzarayla karşılaştım. Bu ayda badem ağaçlarının çiçek açması inanılır gibi değil, inşallah aşırı don olaylarıyla karşılaşmayız da meyvelerini yemek nasip olur." dedi.

Görüntü dökümü

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-Badem ağaçlarından detaylar-Röportaj

Haber-Kamera:  Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS,(Balıkesir)

 


Badem ağaçları zamanından iki ay önce çiçek açtı
Badem ağaçları zamanından iki ay önce çiçek açtı
Badem ağaçları zamanından iki ay önce çiçek açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman ÖZAYDIN

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