Bade İşçil: Acaba oyuncu değil miyim?
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Bade İşçil: Acaba oyuncu değil miyim?

Bade İşçil: Acaba oyuncu değil miyim?
Hürriyet - Haberler | Magazin

Fotoğrafını çeken muhabirlerle sohbet eden oyuncu, meslektaşlarına aşı hakkı tanınmasına rağmen kendisinin uygulamadan faydalanamadığını söyledi: "Bizim sektöre aşı hakkı tanındı ama henüz bana çıkmadı.

Fotoğrafını çeken muhabirlerle sohbet eden oyuncu, meslektaşlarına aşı hakkı tanınmasına rağmen kendisinin uygulamadan faydalanamadığını söyledi:

"Bizim sektöre aşı hakkı tanındı ama henüz bana çıkmadı. Her gün sisteme girip bakıyorum. Acaba ben oyuncu değil miyim? Şüpheye düştüm. Kısmetse, olacağım." 

Kaynak: Hürriyet

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Bade İşçil: Acaba oyuncu değil miyim? - Haberler Magazin
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