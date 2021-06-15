Bade İşçil: Acaba oyuncu değil miyim?
Fotoğrafını çeken muhabirlerle sohbet eden oyuncu, meslektaşlarına aşı hakkı tanınmasına rağmen kendisinin uygulamadan faydalanamadığını söyledi: "Bizim sektöre aşı hakkı tanındı ama henüz bana çıkmadı.
Fotoğrafını çeken muhabirlerle sohbet eden oyuncu, meslektaşlarına aşı hakkı tanınmasına rağmen kendisinin uygulamadan faydalanamadığını söyledi:
"Bizim sektöre aşı hakkı tanındı ama henüz bana çıkmadı. Her gün sisteme girip bakıyorum. Acaba ben oyuncu değil miyim? Şüpheye düştüm. Kısmetse, olacağım."
Kaynak: Hürriyet