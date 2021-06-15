Bade İşçil: Acaba oyuncu değil miyim?

Fotoğrafını çeken muhabirlerle sohbet eden oyuncu, meslektaşlarına aşı hakkı tanınmasına rağmen kendisinin uygulamadan faydalanamadığını söyledi: "Bizim sektöre aşı hakkı tanındı ama henüz bana çıkmadı.