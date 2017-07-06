Badavut Yolu Sakinlerinin Yüzü Gülüyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Badavut mevkiinde yaşayan sakinler ve tatilciler evlerinin önünden geçen karayolunun asfaltının bozulması ve bu yoldan geçen araçların ortaya çıkardıkları toz nedeniyle yetkililere tepki göstermesinin ardından Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından güzergahta çalışmalar başlatıldı.



Birçok bölümünün çöktüğünü Sarımsaklı'da bulunan eski Otogar'ın arkasından Badavut'a kadar uzanan yaklaşık 3 kilometrelik yolda başlayan onarım çalışmaları bölge sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, Badavut yolunun onarılması ve yenilenmesine ait çalışma programına kış aylarında dahil ettiklerini ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmalara henüz başlayabildiklerini savundu.



Yolun asfaltlanması için en uygun mevsimin Temmuz ve Ağustos ayları olduğunu kaydeden Gökay Bacan, Badavut yolu ile ilgili Fen İşleri ekiplerinin başlattığı çalışmalarda yolun zeminini temizledikten sonra yolu asfaltlayacaklarını belirtti



Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, Ayvalık Belediyesi olarak hedeflerinin ilçe genelindeki tüm yolları ilçeye yakışır hale getirebilmek için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, "Bu kapsamda;m Badavut yolunda sadece asfaltlama çalışmaları değil, aynı zamanda da bölge sakinlerinin kullanabilecekleri kaldırımları da inşa edip, bu bölgedeki bordür çalışmalarımızı da sürdüreceğiz" diye konuştu. - BALIKESİR