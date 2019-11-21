Bacurau Filmi
Bacurau filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Bacurau filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Bacurau, yeni filmi için Brezilya’ya giden bir film yapımcısının hikayesini konu ediyor. Belgesel yapmak için Brezilya’nın bir köyüne giden bir film yapımcısı, köyde zaman geçirdikçe, halkın aslında hiç de göründüğü gibi olmadığını keşfeder.
Yönetmen: Juliano Dornelles, Kleber Mendonça Filho
Senaryo: Juliano Dornelles, Kleber Mendonça Filho
Oyuncular: Bárbara Colen, Thomas Aquino, Silvero Pereira, Thardelly Lima, Rubens Santos, Wilson Rabelo, Carlos Francisco, Luciana Souza, Karine Teles, Antonio Saboia , Sonia Braga, Udo Kier, Buda Lira, Clebia Sousa, Danny Barbosa, Edilson Silva, Eduarda Samara, Fabiola Liper, Ingrid Trigueiro, Jamila Facury, Black Jr., Márcio Fecher, Rodger Rogério, Suzy Lopes, Uirá dos Reis, Val Junior, Valmir do Côco, Zoraide Coleto, Jonny Mars, Alli Willow
Filmin Türü: Gizem
Orijinal Adı: Bacurau
Yapımcı Firma: Kurmaca Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Brezilya, Fransa
Orijinal Dili: Portekizce, İngilizce
Filmin Süresi: 131 dk.
Dağıtıcı Firma: Kurmaca Film
Vizyon Tarihi: 03.01.2020
Bacurau Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.