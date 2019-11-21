Bacurau Filmi

21.11.2019 23:57 | Son Güncelleme: 21.11.2019 23:58

Bacurau, yeni filmi için Brezilya’ya giden bir film yapımcısının hikayesini konu ediyor. Belgesel yapmak için Brezilya’nın bir köyüne giden bir film yapımcısı, köyde zaman geçirdikçe, halkın aslında hiç de göründüğü gibi olmadığını keşfeder.

Yönetmen: Juliano Dornelles, Kleber Mendonça Filho

Senaryo: Juliano Dornelles, Kleber Mendonça Filho

Oyuncular: Bárbara Colen, Thomas Aquino, Silvero Pereira, Thardelly Lima, Rubens Santos, Wilson Rabelo, Carlos Francisco, Luciana Souza, Karine Teles, Antonio Saboia , Sonia Braga, Udo Kier, Buda Lira, Clebia Sousa, Danny Barbosa, Edilson Silva, Eduarda Samara, Fabiola Liper, Ingrid Trigueiro, Jamila Facury, Black Jr., Márcio Fecher, Rodger Rogério, Suzy Lopes, Uirá dos Reis, Val Junior, Valmir do Côco, Zoraide Coleto, Jonny Mars, Alli Willow

Filmin Türü: Gizem

Orijinal Adı: Bacurau

Yapımcı Firma: Kurmaca Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Brezilya, Fransa

Orijinal Dili: Portekizce, İngilizce

Filmin Süresi: 131 dk.

Dağıtıcı Firma: Kurmaca Film

Vizyon Tarihi: 03.01.2020



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Kaynak: InterSinema.com